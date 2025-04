Gent dankt doelman Vandenberghe en veegt de 0 weg op de Bosuil

Na 0 op 6 heeft KAA Gent de nul weggeveegd in de play offs. De Buffalo's kwamen tegen de gang van het spel 0-1 voor op het veld van Antwerp dankzij maar hielden vervolgens goed stand. Gent springt samen met Anderlecht naar plaats 4.

Furieus begin Antwerp

Antwerp en Gent hadden na twee speeldagen nog geen punten kunnen sprokkelen in de Champions' Play Offs. Daar zou zondagmiddag sowieso verandering in komen en Antwerp trok als eerste naar voren om de thuisfase nog eens van de zege te laten genieten want dat was al van 15 februari geleden.

Chery verscheen na enkele minuten al voor Tom Vandenberghe maar de Gent-doelman stond pal. Kerk leek vervolgens op de rebound op aangeven van Janssen te kunnen scoren maar de Nederlander maaide over de bal.

Dat was lang niet het eerste doelgevaar in de openingsfase want Vandenberghe moest zich blijven tonen. Odoi klom het hoogste na een corner, Vandenberghe dook de bal uit zijn doel en tien minuten later was het opnieuw van dat. Ditmaal was het een schot van Janssen dat ervoor zorgde dat Vandenberghe met een voet redding moest brengen.

Koude douche

Al Antwerp wat de klok sloeg maar de koude douche was ook voor de Great Old. Bataille kon een bal in de 16 niet goed wegwerken voor de neus van een grabbelende Lammens. Fadiga bedankte en legde de bal van dichtbij in een leeg doel.

Vandenberghe werd na het doelpunt gespaard door Antwerp maar dat is enkel omdat het vizier van de thuisploeg niet meer goed afgesteld stond. Aan de overkant werd de score dan weer bijna verdubbeld. Vanzeir besloot van dichtbij voorlangs, Fadiga besloot een voorzet in één tijd op de paal met een volley.

Opnieuw kansen na rust

De tweede helft leek even holderdebolder te verlopen als de tweede wanneer Omgba van dichtbij een vrije kopkans kreeg maar pal op Lammens besloot en even later Chery op Tom Vandenberghe stuitte aan het penaltypunt.

Gelijkmaker afgekeurd

Het leek wel of de bal wou er niet in. En wanneer hij er toch in lag, werd het afgekeurd. Want een kwartier voor tijd scoorde invaller Bayo de gelijkmaker op aangeven van Janssen maar de vreugde was maar van korte duur aangezien Bayo een knietje buitenspel stond.

Antwerp probeerde nnaar voor te trekken tegen Gent dat volledig terugplooide maar kon geen echt doelgevaar meer creëren waardoor Antwerp met een 0 op 9 achterblijft op de zesde plaats. Gent is dan weer van een gedeelde 6e plaats naar een gedeelde 4e plaats gesprongen naast Anderlecht.