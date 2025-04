Komt wedstrijd van laatste kans eraan voor Antwerp? Ulderink slijpt alvast de messen

Na drie speeldagen in de Champions Play Offs is Antwerp nog steeds op zoek naar zijn eerste punten. Ook thuis tegen KAA Gent zat er geen puntengewin in ondanks een verdienstelijke partij.

Anderlecht en Antwerp met slechtste rapport

Champions' Play Offs op twee snelheden, dat werd meer dan eens gezegd om de strijd in de top 6 te omschrijven dit seizoen. Wanneer je dan speelt tegen iemand in jouw snelheidscategorie, moet je vol voor de zege gaan.

Dat deed Antwerp zondagnamiddag in het eigen Bosuilstadion tegen KAA Gent maar de Great Old botste op efficiënte Buffalo's terwijl ze zelf hun kansen niet konden afmaken. Daardoor blijft Antwerp als zesde achter in de stand op drie punten van Gent en Anderlecht.

Antwerp is niet de enige ploeg met 0 op 9 na drie speeldagen want ook Anderlecht heeft nog niet kunnen overtuigen deze play offs. Met de verzachtende omstandigheid dat paars-wit wel al tegen de drie titelkandidaten heeft moeten spelen.

De kans is groot dat er na volgende week nog maar één ploeg overblijft met een rapport van 0 want Antwerp trekt naar het Lotto Park in een rechtstreeks duel tussen de voorlopige kneusjes van de top 6. Vooral voor Antwerp lijkt het een wedstrijd van de laatste kans te zullen worden in het Lotto Park.

Stand op plaats 2

"De eerste taak is om deze spiraal te doorbreken, dan pas komt de ranglijst", probeert Ulderink de sportieve druk weg te houden wanneer we hem naar een vooruitblik vragen voor de verplaatsing naar Brussel. "De ploeg heeft tegen Gent intenties laten zien om het te doorbreken."

"Maar", gaat hij meteen verder. "Dan moet het kwartje ook eens de goede kant opvallen. net als vandaag het geval was met onze kansen en die enkele centimeters die Bayo buiten spel stond bij zijn doelpunt. Voorlopig is het nog geen mentale kwestie bij ons in de kleedkamer maar dat kan het wel worden als het nog even duurt", besluit de Nederlander.