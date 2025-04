Balikwisha houdt zich niet in na nieuwe nederlaag van Antwerp en is bijzonder scherp: "Zoals bij de U8" en "Ben het beu om voor niks te spelen"

Antwerp heeft opnieuw verloren in de play-offs. De spelers raken stilaan gefrustreerd, waar Michel-Ange Balikwisha een voorbeeld van is.

Een nieuwe frustrerende namiddag voor Antwerp. The Great Old kreeg tal van kansen tegen KAA Gent, vooral in de eerste helft, maar slaagde er nooit in om het net te vinden. Met drie nederlagen is Stamnummer 1 nu de laatste in de Champions' Play-offs.

"We zijn goed aan de wedstrijd begonnen, maar ik weet niet wat er dan achteraan gebeurd is. We slikken daar een doelpunt zoals bij de U8. We betalen daar weer de prijs voor en blijven zo punten weggeven", vertelde Balikwisha volgens Sporza.

Antwerp had kansen genoeg om minstens één doelpunt te maken. Het is bijna onbegrijpelijk hoe de thuisploeg geen enkele goal maakte tegen Gent.

"Ik heb mijn spel proberen te spelen met combinaties", gaat de aanvaller verder. "Ik heb minstens drie ballen voor doel gebracht, maar mijn ploegmaats waren niet efficiënt genoeg."

"Dat kan nu eenmaal gebeuren. Niemand is perfect. We moeten alles blijven geven, want ik ben het beu om voor niks te spelen. Als we op deze manier voortdoen, zijn we er alleen maar voor de lol bij", besluit Balikwisha duidelijk.