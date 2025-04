🎥 Vincent Janssen heeft het helemaal gehad met KAA Gent-speler en haalt uit: "Hij ligt vaker op de grond dan dat hij voetbalt"

Antwerp had het opvallende moeilijk tegen KAA Gent, vooral met scoren. De frustraties waren groot, zelfs al bij de rust, toen Vincent Janssen al scherp uithaalde richting Matisse Samoise.

Antwerp nam het zondagnamiddag op tegen KAA Gent. Beide clubs startten met een 0 op 6 aan hun Champions' Play-offs en gingen op zoek naar hun eerste overwinning.

De thuisploeg kreeg kans na kans in de eerste helft, maar vergat zichzelf te belonen. Het was bijna onbegrijpelijk hoe The Great Old zonder een doelpunt de rust inging.

KAA Gent scoorde op zijn beurt wel. Tegen de gang van het spel in zette Noah Fadiga de Buffalo's op voorsprong na 22 minuten spelen. Zo gingen we rusten met een 0-1 tussenstand, wat later ook de eindstand werd.

Tijdens de pauze kwam Vincent Janssen praten voor de camera's van DAZN. Hij had het moeilijk met Matisse Samoise en kreeg zelfs redelijk vroeg een gele kaart nadat hij reageerde richting de Gent-speler.

"Hij ligt vaker op de grond dan dat hij voetbalt", was Janssen scherp. "Maar goed, iedereen gaat er schijnbaar in mee, en dat mag." Beste vrienden zullen de twee niet worden...