Matisse Samoise heeft meteen een duidelijk antwoord klaar na uithaal van Vincent Janssen

Veel frustraties bij Antwerp, dat met 0-1 verloor van KAA Gent. Ondanks het feit dat er slechts één doelpunt viel, was het allesbehalve een rustige match.

KAA Gent pakte tegen Antwerp voor het eerst punten deze play-offs. Daarvoor had het genoeg aan een doelpunt van Noah Fadiga in de eerste helft, maar vooral een sterke Tom Vandenberghe in doel.

Antwerp had kansen genoeg om te scoren, maar liet het steeds liggen. Een rustige wedstrijd was het wel niet, met veel actie in het spel, maar ook daarnaast.

Zo had Gent-speler Matisse Samoise bijvoorbeeld toch wat akkefietjes. "Ik denk dat ze mij vooral zochten in de eerste helft", opende hij bij DAZN. "Ik deed volgens mij niet veel verkeerd voor de rust. Maar vanaf dat ze beginnen fluiten, dan speel je er een beetje mee."

Vincent Janssen liet zich al goed verstaan tijdens de rust. "Hij ligt vaker op de grond dan dat hij voetbalt", haalde hij uit. Samoise had er meteen een antwoord op klaar.

"Ja maar ik denk dat Vincent Janssen ook wel regelmatig eens op de grond ligt. Dus dat voor de twee zo dan", was hij duidelijk. Wesley Sonck gaf er in de studio van DAZN ook zijn mening over.

"Dat is een spel, ik vind dat leuk om te horen en te zien, al mag het niet uit de hand lopen. Als het dan goed uitdraait ben je de winnaar van vandaag. Maar ze gaan het natuurlijk onthouden bij Antwerp."