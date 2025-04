Opluchting troef bij Buffalo's waar de 0 is weggeveegd

Opluchting troef, maar eigenlijk is het dubbele opluchting dat overheerste op de bank bij Milicevic en co na affluiten van de partij tegen Antwerp.

Want KAA Gent veroverde niet alleen zijn eerste punten in de Champions Play Offs,, het verdedigde die ook nog eens met hand en tand. "Pompen of verzuipen", omschreef doelman Tom Vandenberghe het.

"Antwerp bracht ons in de problemen, vooral in de eerste helft", moest ook Gent-trainer Danijel Milicevic toegeven na affluiten. "Tom (Vandenberghe, nvdr.) en onze verdediging waren heel goed vandaag."Ik zag niet het wedstrijdverloop waar ik op hoopte in de eerste 20 minuten."

Bosuil brengt geluk

Na die 20 minuten kwam Gent echter op voorsorpong tegen de gang van het spel dankzij Fadiga. Daarna was het zaak om die voorsprong vast te houden. De spelers gaven echt alles, gooiden zich voor elke bal. Dat is heel mooi om te zien", aldus Milicevic.

Na 0 op 6 en twee stevige nederlagen weten de Buffalo's dus opnieuw wat winnen is. "We moeten hier vaker komen spelen, want onze vorige overwinning was ook op de Bosuil in de reguliere competitie", lacht Tom Vandenberghe nog.

"Ja, de opluchting is groot", moest Milicevic nadien ook toegeven. "Je komt van drie nederlagen op rij waarvan twee nederlagen. Dan is het nooit makkelijk om het vertrouwen niet te verliezen. Deze zege zal alleszins nog even bij blijven in de kleedkamer', besloot de oefenmeester van KAA Gent.