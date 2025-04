Peter Vandenbempt ziet dat het niet goed loopt bij Belgische topclub: "Voor hen is het een horrorjaar aan het worden"

Antwerp verloor afgelopen weekend met 0-1 van KAA Gent. Zo is The Great Old met 0 op 9 begonnen aan de Champions' Play-offs.

Antwerp kreeg enorm veel kansen tegen KAA Gent, vooral in de eerste helft, maar vergat zichzelf steeds te belonen. Uiteindelijk viel het doelpunt aan de andere kant en wist Antwerp niet meer gelijk te maken.

Door deze nieuwe nederlaag is The Great Old nu alleen laatste in de Champions' Play-offs met 23 punten. Peter Vandenbempt ziet duidelijk ook dat het niet goed loopt. "Voor Antwerp is 2025 op zijn beurt een horrorjaar aan het worden", begint hij bij Sporza.

"Twaalf maanden geleden zaten ze al in hetzelfde schuitje, maar toen was er de bekerfinale om het moreel van de troepen hoog te houden. Nu is die thuisnederlaag tegen Gent er net bovenop gekomen. De toestand is toch gewoon ernstig."

Jonas De Roeck werd ontslagen, maar het probleem leek zich toch niet bij de coach te situeren. "Er is een nieuwe trainer gekomen, maar die heeft maar één punt in vijf wedstrijden gepakt. Dat is toch niet bemoedigend. De laatste keer dat Antwerp gewonnen heeft, is intussen ook twee maanden geleden tegen KV Kortrijk."

"Kijk, zondag speelt het op Anderlecht en moet Antwerp eigenlijk winnen. Anders dreigen deze play-offs te eindigen in een kruisweg voor Antwerp. En neen, deze eindigt niet op Goede Vrijdag, vrees ik", besluit Vandenbempt.