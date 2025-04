Met de groeten van Vincent Kompany: Hoe Bayern München ervoor zorgde dat Gent ging winnen op de Bosuil

Op vlak van xG lag het dicht bij elkaar, maar Gent had toch de nodige dosis geluk nodig om de zege binnen te halen op het veld van Antwerp. Geluk en... een goed keepende Tom Vandenberghe.

Man van de match

De KAA Gent-doelman was ongetwijfeld man van de match tijdens Antwerp-Gent. Schoten van Janssen, Chery, Kerk, een kopbal van Odoi... De doelman stond telkens pal. En dan kwam het aan op het verdedigen van de voorsprong met hand en tand.

"Vooral de eerste helft was het even lastig voor ons", geeft Tom Vandenberghe zelf toe. Dan moet je je momenten pakken want wij scoren op het juiste moment wanneer zij eigenlijk het beste in de wedstrijd zaten. Op het einde was het pompen of verzuipen maar het was mooi om zien hoe de ploeg deze voorsprong verdedigde."

Bayern München

De mentaliteit opnieuw in de ploeg pompen, daar heeft Milicevic zijn werk in gestoken de afgelopen week. "Het kon zo niet meer verder. In Genk was het nog oké maar thuis tegen Union was het niet goed genoeg. Als je dan naar Antwerp komt met 0 op 6 en een doelsaldo van -7, moet je zien dat je het vertrouwen niet verliest en ervoor blijft gaan", aldus Vandenberghe.

En hoe Milicevic die mentaliteit erin heeft gekregen, is door naar de Champions League te kijken. "Tijdens de videobespreking liet hij beelden van Bayern München zien. Zij spurtten met z'n allen naar voor maar deden dat ook in de omgekeerde richting. Daarna volgden beelden van ons tegen Union... Dat was duidelijk."

En nu maken de Buffalo's zich op voor de match van het jaar, thuis tegen Club Brugge. "Mijn eerste wedstrijd voor Gent was tegen Club Brugge. Dan was het al duidelijk dat er voor de supporters één wedstrijd écht telt: tegen Club Brugge', kijkt hij al reikhalzend uit naar de Slag om Vlaanderen.