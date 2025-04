De zwartepiet van Antwerp is duidelijk: "Tegen Club was het ook al van dat"

Antwerp blijft op een 0 op 9 steken in de Champions' Play-offs. Ook tegen Gent lieten de troepen van Ulderink het opnieuw afweten. Analist Patrick Goots windt er geen doekjes om: vooral Jelle Bataille krijgt de zwartepiet toegespeeld.

Goots zag Antwerp nochtans uitstekend aan de partij beginnen. “In de eerste twintig minuten had het makkelijk 1-0, 2-0 of zelfs 3-0 kunnen zijn. Antwerp was dominant, Gent was nergens.” Maar wat Antwerp naliet voorin, werd achterin cash betaald.

“Het licht ging plots uit bij Bataille. Hij geeft met een domme fout eigenlijk gewoon een assist aan Fadiga", klinkt het scherp bij Goots in GvA. “Dat was niet de eerste keer. Sindsdien liep Antwerp achter de feiten aan, want Gent plooide terug en organiseerde zich uitstekend.”

Na de rust bleef de verwachte reactie uit. “De energie was weg, het ritme ook, deels door het tijdrekken van Gent. Antwerp raakte nauwelijks nog in de zestien. En als ze er al eens kwamen, misten ze gewoon scherpte. Het ontbreekt dit Antwerp aan echte goesting om te scoren.”

De situatie is zorgwekkend, vindt Goots. “Met nog zeven wedstrijden en een achterstand van drie punten is nog niks verloren. Maar ik zie ze geen punten pakken in Brugge, Genk of Union. Dan moet het wel gebeuren tegen Anderlecht en Gent, en dat lukt voorlopig niet.”

Volgens Goots ligt de sleutel bij meer efficiëntie voorin én meer concentratie achterin. “Ook tegen Club kwamen de tegengoals al van de kant van Bataille. Volgend weekend tegen Anderlecht moet het gewoon anders. Anders dreigt opnieuw een seizoen zonder prijs.”