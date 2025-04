Patrick Goots weet waar het schoentje knelt bij Antwerp

Antwerp kreeg enorm veel kansen tegen KAA Gent, maar kon uiteindelijk geen enkele keer scoren. Efficiëntie is duidelijk een groot probleem bij The Great Old.

Antwerp had altijd de rust moeten ingaan met zeker één doelpunt. Een sterke Tom Vandenberghe in doel bij KAA Gent en een gebrek aan efficiëntie zorgden ervoor dat dit niet gebeurde. Erger nog: de Buffalo's kwamen tegen de gang van het spel in op voorsprong. Dit na een flater van Jelle Bataille. "Niet de eerste keer dit seizoen", merkt Patrick Goots op bij Gazet van Antwerpen. "Een domme fout van Bataille, die eigenlijk gewoon een assist geeft aan Fadiga. En dan loop je achter de feiten aan. Gent plooide goed terug en speelde vanaf dat moment vanuit een strakke organisatie achterin. Daardoor werd het nog moeilijker voor Antwerp." Ook na de rust kreeg Antwerp nog kansen, het kon nog. "Alleen moest het dan in de tweede helft efficiënter, maar dat bleef uit. De jongens hadden al veel energie verbruikt en kregen geen loon naar werk. En dan zag je dat Gent in de tweede helft irritant tijd begon te winnen, waardoor het ritme helemaal uit de wedstrijd verdween." "Antwerp kwam nauwelijks nog in de zone van de waarheid. En als ze er al eens geraakten, waren ze niet efficiënt genoeg. Chery miste een kans, een geschampt schot van Janssen die niet goed kon afdrukken, Kerk die in de eerste helft vanop drie meter over het doel schoot,... Dat killerinstinct ontbreekt bij veel spelers. Antwerp mist momenteel de wil om een doelpunt te maken", besluit Goots.