Het belangrijkste verschil met Anderlecht? Daarom is dit misschien "hét seizoen" voor Union

Union SG hoefde geen geweldige wedstrijd te spelen om Anderlecht te verslaan. Het verschil in vertrouwen en speelstijl tussen de twee teams is behoorlijk opvallend.

Aan het begin van het seizoen was de frustratie groot aan de kant van Union, dat moeite had om de juiste balans te vinden tussen aanval en verdediging, waardoor ze veel wedstrijden speelden zonder te scoren ondanks een zekere dominantie in het spel. Vandaag stelt het opgebouwde vertrouwen en het gemiddelde niveau van het team hen in staat om de verschillende momenten van een wedstrijd beter te controleren om te winnen.

"Union was niet uitzonderlijk, maar deed wat nodig was en behaalde opnieuw succes. Dat stelt hen meer dan ooit in staat om te geloven in de titel", vertelt Guillaume Gillet bij Complètement Foot.

De analist gelooft erin. "Chapeau, want met wat ze de afgelopen jaren hebben meegemaakt, is dit misschien hét seizoen. Voor een keer beginnen ze de play-offs heel goed. Het zou vreemd zijn voor Union om niet als koploper te beginnen en het seizoen toch in schoonheid af te sluiten..

Voor Alexandre Teklak liet de Brusselse derby van zondag een opvallend verschil zien tussen de twee teams: "Union is een gemene ploeg. Bij de actie waar Thorgan de bal verliest, staat Maamar op een meter afstand van de speler die richting doel gaat. Maak de fout! Ik ben er zeker van dat aan de kant van Union, ondanks hun jeugdigheid, ze die maken."

Wanneer hij spreekt over een gemene ploeg, bedoelt de voormalige speler van Excel Mouscron dit niet negatief. Voor hem heeft Union de juiste balans gevonden: "Gemeenheid is aanstekelijk, in de goede zin van het woord, binnen een team. Deze mentaliteit helpt je om wedstrijden te winnen... of te verliezen als je er niet genoeg van hebt."