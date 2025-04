Anthony Moris wijst op het grote verschil tussen Union en Anderlecht

Een nieuwe clean sheet voor Anthony Moris en Union, die deel uitmaken van de beste verdedigingen van Europa. Genoeg reden om het vervolg van de play-offs met vertrouwen tegemoet te gaan?

Anthony Moris was attent maar kwam nooit in de problemen tegen Anderlecht. Toch was de doelman van Union Saint-Gilloise vrij kritisch over de collectieve prestatie. "We maakten de wedstrijd 'makkelijk', maar eerlijk gezegd waren we niet echt dominant in het spel en de balcirculatie", zegt hij.

"Ik denk vooral aan die 20-25 minuten in de tweede helft waarin Anderlecht balbezit had en wij er niet goed uitkwamen. Wat het verschil in ons voordeel heeft gemaakt, is de efficiëntie", merkt Moris op.

"Bij 0-0 waren ze zelfverzekerd en dat doelpunt vlak voor rust heeft hen een beetje uit balans gebracht. We blijven achterin solide, van aanval tot verdediging, iedereen werkt, want er is die wil om niets weg te geven", gaat de keeper verder, die wil met de voeten op de grond blijft.

"Praten over de titel is niet aan de orde, want er zijn teams die beter geplaatst zijn dan wij. We zullen zien wat er zondag gebeurt in de andere wedstrijd", relativeert Anthony Moris. "Ik weet niet of we kunnen spreken van 'weken van de waarheid' die eraan komen, we zullen wel zien. Het belangrijkste was om vandaag het gat met de 4e plaats te vergroten omdat we dat Europese ticket willen."

Union gaf de titel al drie keer uit handen, dromen is dus niet aan de orde. "We zullen dromen als de omstandigheden het haalbaar maken", vat Moris samen om af te sluiten.