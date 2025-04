Zoveelste domper voor RSC Anderlecht: Hasi nu echt wel met de handen in de haren

Na de derby moet Anderlecht zich herpakken tegen Antwerp. Adryelson zou de thuiswedstrijd kunnen missen, zo blijkt. Een zoveelste blessure die ook coach Besnik Hasi stilaan gek moet maken.

Anderlecht moet zich in allerijl heropbouwen na de 0-2 nederlaag in de Brusselse derby tegen Union Saint-Gilloise. De situatie is des te alarmerend omdat de lijst met geblesseerden blijft toenemen.

Nieuwe geblesseerde

Rodrigues Adryelson, die afgelopen zondag bij de rust werd vervangen, zou zich kunnen voegen bij Moussa N'Diaye, Killian Sardella en Jan Vertonghen aan de zijlijn. Medische onderzoeken zullen de ernst van zijn voetblessure bepalen, maar de eerste zorgen zijn alvast groot.

Met maar liefst vier afwezige verdedigers is Besnik Hasi gedwongen om zijn hele defensieve organisatie te herzien voor de confrontatie met Antwerp. Het centrale verdedigingsduo, beroofd van zijn twee gebruikelijke basisspelers, lijkt een ware puzzel te gaan worden voor Hasi.

Moeilijke situatie

De nederlaag tegen Union heeft duidelijk sporen achtergelaten. De uitdaging zal zowel tactisch als mentaal zijn voor paars-wit, die zich geen nieuwe mislukking kunnen veroorloven. De supporters, teleurgesteld door de prestatie van het weekend, wachten op een onmiddellijke reactie.

De Antwerpenaren vormen toch een serieuze bedreiging. Vincent Janssen en zijn teamgenoten hebben herhaaldelijk laten zien dat ze in staat zijn om de grote clubs te verrassen.