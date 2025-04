D-day voor Beerschot en hun licentie: eigenaar United World paste bij, maar... niet genoeg

Het is vandaag D-day voor Beerschot, dat zich opmaakt voor een zenuwslopende tweede zitting bij de licentiecommissie. De club hoopt alsnog het felbegeerde proflicentie-attest te verkrijgen, nadat ze begin april een negatief advies kreeg.

Veel van de openstaande schulden werden pas op het laatste moment aangepakt, en ook vandaag wil Beerschot nog documenten en betalingsbewijzen indienen. De druk is groot, want de deadline was krap: de club had slechts twee weken om dringende schulden, waaronder openstaande betalingen aan de RSZ, in te lossen.

Daarbovenop kijkt de licentiecommissie verder dan alleen het financiële luik: ook de sportieve en structurele continuïteit van de club in 1B moet voldoende gewaarborgd zijn. Volgens bronnen van HLN heeft United World, de Saoedische eigenaar van Beerschot onder leiding van Prins Abdullah, één miljoen euro ingebracht om het gat deels te dichten.

Maar dat bedrag volstaat niet. Daarom zocht de club de afgelopen dagen koortsachtig naar bijkomende middelen, onder meer via andere investeerders of voorschotten. Beerschot maakt gebruik van de mogelijkheid om ook op de zitting zelf nog betalingsattesten te overhandigen.

Verschillende ‘last minute’-overschrijvingen zouden vandaag moeten bewijzen dat de club haar financiële verplichtingen alsnog nakomt. Het wordt dus een race tegen de klok én tegen de twijfels van de commissie.

Ondanks de onzekerheid blijft men binnen de club hoopvol. Beerschot is ervan overtuigd dat ze voldoende inspanningen hebben geleverd om het vertrouwen van de licentiecommissie te herwinnen. Toch blijft het bang afwachten of de commissie zich daarmee tevreden stelt, of dat de club alsnog wordt teruggefloten.

Mocht Beerschot vandaag bot vangen, rest er nog één ultiem redmiddel: een beroep bij het Belgian Centre for Sports Arbitration (C-SAR). Alleen via die weg kan de club dan nog proberen om haar profstatuut veilig te stellen en volgend seizoen in 1B te blijven.