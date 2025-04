Aanduidingen speeldag 4 van de play-offs: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete club fluit

Dit weekend krijgen we speeldag 4 van de play-offs te zien. Ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete club zal fluiten. Want het wordt opnieuw een interessant weekend, zoveel is duidelijk.

Geen voetbal de komende week in de Relegation Play-offs. Zowel speeldag 4 als speeldag 5 slaan zij over, omdat ze maar zes wedstrijden af te werken hebben natuurlijk. En dus ook maar zes scheidsrechters om te fluiten in de Jupiler Pro League.

Champions' Play-offs

Drie belangrijke wedstrijden op zondag in de Champions' Play-offs, te beginnen met Anderlecht - Antwerp. Die wedstrijd wordt door Bram Van Driessche in goede banen geleid met Erik Lambrechts als VAR.

Jasper Vergoote is verantwoordelijk voor dé topper tussen Genk en Union SG die van belang is voor de titelstrijd met Bert Put in Tubeke als VAR, terwijl de Slag om Vlaanderen tussen KAA Gent en Club Brugge voor Jan Boterberg en VAR Lothar D'Hondt is.

Europe Play-offs

Over naar de Europe Play-offs, waar we op zaterdag wapengekletter zullen krijgen. Massimiliano Ledda opent het voetbalweekend in OH Leuven - Dender, terwijl Bert Put aan de bak moet in Charleroi - KV Mechelen.

Standard - Westerlo is dan weer voor Wesli De Cremer. Wat gaat uw favoriete ploeg dit weekend doen? En bent u tevreden met deze scheidsrechters?