Anderlecht kondigde gisteren de tweede broer aan met een profcontract, maar... het beste zit er nog aan te komen

Voetbaltalent stroomt door het bloed in de familie Kana. Marco Kana is al een tijdje prof, maar werd afgeremd door blessures. Broer Joël (18) kreeg deze week een profcontract voor drie jaar bij paars-wit. Maar er zit er nog eentje aan te komen en die wordt op Neerpede gekoesterd.

Drie broers die allemaal bij één topclub aangesloten zijn, het gebeurt niet zoveel. Marco en Joël hebben bij de U15 immers nog een broertje rondlopen met de naam Crésus. En tot nu toe moet hij het best bewaarde geheim van Neerpede zijn.

Opkijken naar zijn broers

Marco Kana heeft ontegensprekelijk talent, maar de 22-jarige middenvelder/verdediger werd afgeremd door de vele blessures en moet zich nu via de RSCA Futures weer een plek bij de elite zien te bemachtigen. Hij heeft nog maar een contract tot 2026 dus is de kans groot dat hij straks vertrekt.

De 18-jarige Joël is net als zijn broer een verdedigende middenvelder en werd weggehaald bij OH Leuven om de Futures te versterken. Daar moest hij het doen met twee korte invalbeurten, maar naar volgend seizoen toe moet hij er basisspeler kunnen worden, anders had Anderlecht hem geen profcontract voorgeschoteld.

Beiden zullen heel hard hun best moeten doen om samen met hun jongste broer te spelen, want die is er nog maar 13 maar speelt wel al bij de U15. Een parel die ze in Neerpede zo goed mogelijk begeleiden, want ze verwachten er veel van.

Op alle jeugdtoernooien waaraan Anderlecht met Kana deelneemt, gaat hij in het boekje van de scouts. Maar de familie is verknocht aan Anderlecht. En met zijn twee broers (voorlopig?) nog in de buurt voelt Kana er zich ook in zijn sas.

Onlangs nog MVP van jeugdtoernooi na finale tegen Barcelona

In tegenstelling tot zijn twee oudere broers is Crésus een aanvallende middenvelder en al goed bekend met de kleedkamer van de A-ploeg. Marco nam hem immers dikwijls mee tijdens wedstrijden of trainingen en hij kreeg er raad van heel wat jongens.

Het is nog vroeg om te zeggen, maar als hij de ontwikkeling doormaakt die iedereen ervan verwacht krijgt Anderlecht nog eens een echte zelfopgeleide spelmaker in de A-ploeg. En dat hij een ploeg kan dirigeren liet hij onlangs nog zien op het prestigieuze toernooi 'Al Wahda International Youth Football Tournament 2025', waar hij werd verkozen tot MVP.

In de finale werd er daar wel verloren van Barcelona na strafschoppen, maar weeral gingen de scoutingsboekjes vooral voor één prille tiener open. Een stevig baasje met gouden voeten.