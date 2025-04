Hein Vanhaezebrouck heeft zeer duidelijke mening over strafschop die Club Brugge-Racing Genk besliste

Club Brugge wist zondagavond de absolute topper tegen Racing Genk te winnen. Club was beter, maar toch won pas na een laat strafschopdoelpunt van Maxim De Cuyper.

Maxim De Cuyper kroonde zich tot matchwinnaar op Jan Breydel, door in de blessuretijd een strafschop om te zetten. Mike Penders zat er met zijn hand bij, maar kon de late domper niet meer voorkomen.

Na afloop kwam Genk-coach Thorsten Fink uitleggen dat hij het geen strafschop vond. Hein Vanhaezebrouck is het duidelijk niet eens met de Duitser.

"Helemaal niet. De manier waarop Sadick, nochtans een van de beteren, Vermant op de grond gooit, was al strafschop. Satllberger steekt dan weer zijn hele been voor Tzolis, waardoor die – weliswaar overdreven – neergaat. Dat wettigt een strafschop. Als dat nu alleen de tip zou zijn geweest, zou ik niet fluiten. Maar het was een gans been", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Fink trok de beslissing van de scheidsrechters in twijfel, op een normale manier. Sommigen vinden het toch bizar, aangezien hij vlak voor de start van de play-offs een bericht de wereld instuurde waarin hij verkondigde dat we respect moeten hebben voor de refs.

"Ik heb er geen probleem mee dat hij zoiets zegt als het respecteren van de refs. Alleen het moment was raar. Als hij dat twee maanden eerder doet of op een moment dat er een beslissing in het voor- of nadeel van Genk is genomen, akkoord. Nu klonk het heel melig. Scheidsrechter Laforge had overigens al bij al een makkelijke match, ook door het gebrek aan agressie in de eerste helft", besluit Vanhaezebrouck.