Spanje in rep en roer na bekendmaking schorsing Mbappé

Real Madrid speelde afgelopen zondag tegen Deportivo Alaves in La Liga. Nog voor rust pakte Kyilian Mbappé rood na een gruwelijke tackle. Nu weet hij meer over zijn mogelijke straf en dat beroert toch wel iedereen in het land. De Clasico loert namelijk om de hoek.

De eerste helft van de wedstrijd tussen Real Madrid en Alaves werd ontsierd door een vreselijke tackle van Kylian Mbappé. De Fransman ging te laat komen op een bal die Alaves-speler Antonio Blanco wegtrapte. 💢 | Een heel smerige fout van Kylian Mbappé. 🤐 #AlavésRealMadrid pic.twitter.com/UkrGqUTbaW — DAZN België (@DAZN_BENL) April 13, 2025 Al springend vloog Mbappé met een gestrekt been op dat van Blanco. Een ware aanslag, die bestraft werd met een logische rode kaart. Gelukkig viel de schade nogal mee bij zijn tegenstander die op het veld kon blijven staan. Het feit dat volgens de scheidsrechter de Fransman "de bal speelde" in zijn rapport kon een grote impact hebben op de beslissing van La Liga achteraf. Nu is er echter meer duidelijkheid gekomen en het valt inderdaad mee. Maar één speeldag schorsing Tegen alle verwachtingen in, wordt Kylian Mbappé geconfronteerd met een minimale schorsing na zijn rode kaart tegen Alaves. De Franse aanvaller zal slechts één wedstrijd moeten missen, die tegen Athletic Bilbao. Daardoor zal hij er ook kunnen bij zijn tegen FC Barcelona in de Clasico. Heel wat supporters uit Catalonië snappen er alvast weinig van na de zware tackle.