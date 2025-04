STVV-supporters zeer duidelijk over aanstelling Wouter Vrancken: "Het verleden bij KRC Genk knaagt, maar..."

Vanaf vandaag neemt Wouter Vrancken officieel het roer over bij STVV in een poging de club in de Jupiler Pro League te houden. In Sint-Truiden is men alvast positief over zijn aanstelling.

De keuze voor Vrancken wordt door veel supporters als een verademing ervaren, vooral na de teleurstellingen van het seizoen. Christian Lattanzio kreeg weinig krediet zodra de competitie op gang kwam, en de overgang van Felice Mazzu naar STVV pakte ook niet uit zoals gehoopt. Nu hoopt men dat Vrancken de juiste man voor de lange termijn is. Supporter Bart Fagard, die onder andere betrokken was bij de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van de club, is in Het Belang van Limburg hoopvol. “Wouter kent het DNA van STVV. Hij is iemand die er 200 procent voor gaat als hij voor een club kiest, dat zal nu niet anders zijn." Meer vertrouwen in Vrancken dan in Losada Annemie Tilkens, voorzitter van het Truiense supportersverbond, deelt dit vertrouwen. Ze noemt de keuze voor Vrancken een veel betere beslissing dan de mogelijke aanstelling van Hernan Losada. "Het verleden van Wouter bij KRC Genk knaagt, maar het algemene gevoel bij zijn aanstelling is wel positief. Wouter weet wat de supporters in Sint-Truiden willen. Bij Losada zou dat anders geweest zijn."