Simon Mignolet is duidelijk over de titelstrijd van Club Brugge: "Daar gaat het niet om"

Club Brugge heeft de titelstrijd weer helemaal opengegooid met een thuiszege tegen Racing Genk. Doelman Simon Mignolet wil echter niet te hard van stapel lopen.

Met nog één punt achterstand op Racing Genk heeft Club Brugge zich weer in de titelstrijd geknokt, ook al zijn er nog altijd zeven speeldagen te gaan. Zondag volgt alweer een belangrijke wedstrijd met de verplaatsing naar Gent.

Racing Genk ontvangt dan weer Union, dat ook nog altijd kans maakt op de titel. Zij spelen zondag om 16u, Club Brugge zal net voor de aftrap tegen KAA Gent om 18u30 al weten of het aan de leiding kan komen bij winst.

Mignolet wil focus behouden

Simon Mignolet wil zich vooral focussen op Club Brugge. "Ik kan niet in de hoofden van de Genk-spelers kijken. Ik weet dus niet of dit een dreun is voor hen. Wij hebben gewoon onze job gedaan door te winnen, dat doen we al de hele Play-offs."

"Die ingeslagen weg moeten we vasthouden. En het gaat niet om mooi voetbal spelen of niet, maar om punten te pakken. We staan nog altijd achter, dan ben je de jager en moet je gewoon telkens je job doen. "

"Aanvallend spelen we misschien wel het meest attractieve voetbal, maar daar draait het uiteindelijk niet om, wel om de punten", zei Mignolet nog eens. Zondag in Gent mag Club proberen om van zijn 9 op 9 een 12 op 12 te maken.