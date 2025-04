Amateurclub staat voor loodzware opdracht en hoopt in een mirakel op de laatste speeldag: "In het voetbal gebeurt dat af en toe"

Esperanza Pelt staat voor een loodzware opdracht op de laatste speeldag van de tweede afdeling. De club moet zelf winnen van Wellen en rekenen op puntenverlies van concurrent Lille tegen Tongeren om de degradatie nog te vermijden.

Hoewel de kansen klein zijn, blijven ze bij Esperanza strijdbaar. Voormalig sportief verantwoordelijke Frank Goossens, die jarenlang mee de lijnen uitzette bij de club, spreekt met gemengde gevoelens in Het Belang van Limburg.

“Ik zou het vooral spijtig vinden voor de voorzitter. Jan Winters is echt een topkerel.”

“Waar het fout liep? Tja, de afwerking ontbrak. We speelden goed voetbal, maar scoren was ons grootste probleem”, benadrukt Goossens.

Voorzitter Jan Winters, die al 49 seizoenen bij de club betrokken is, noemt dit seizoen een reeks van gemiste kansen. Toch blijft hij in de Limburgse krant nuchter.

“Een fiasco is het niet. We moeten volgend seizoen gewoon opnieuw bouwen, mocht het misgaan. De sleutel ligt volgend jaar bij verjonging. Maar pas op, we geven ons nog niet gewonnen. In het voetbal gebeuren af en toe nog mirakels”, klinkt het bij de voorzitter.