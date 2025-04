Twee namen mogen er bij: Pro League maakt zes genomineerden bekend voor Hall of Fame

In 2024 kregen tien ex-spelers van de JPL een plaats in de Hall of Fame van de Pro League. Er kan nu gestemd worden om meer legendes toe te voegen.

In 2024 heeft de Pro League zijn Hall of Fame opgericht, waardoor supporters konden stemmen om de grootste legendes van onze competitie in de schijnwerpers te zetten.

De clubs, die recht hadden op een aantal genomineerden op basis van hun status en palmares, hebben samen een eerste lijst van zo'n vijftigtal namen opgesteld, waaruit 10 voormalige spelers werden geselecteerd.

Onder hen waren Eric Gerets, Franky Van der Elst, Jan Ceulemans, Jean-Marie Pfaff, Luc Nilis, Michel Preud'homme, Par Zetterberg, Thomas Buffel, Vincent Kompany en Wesley Sonck. De beste Belgische voetbalster die al met pensioen is, Aline Zeler, werd in 2022 al ingehuldigd.

Bij de aankondiging van het evenement had de Pro League verklaard dat elk jaar twee nieuwe spelers zouden worden ingehuldigd om deze Hall of Fame aan te vullen. Ter herinnering, ze moeten hun professionele carrière hebben beëindigd om in aanmerking te komen en minstens 75 wedstrijden hebben gespeeld in de Belgische eerste klasse na 1975.

Fans kunnen zich dus al voorbereiden om te stemmen. Zes legendes werden genomineerd: Robbie Rensenbrink, Wilfried Van Moer, Raoul Lambert, Johan Boskamp, Lei Clijsters en de voormalige Red Flame Heleen Jaques.