Geraakt Club Brugge wel van overbodige speler af? Aanvaller heeft weinig zin om te vertrekken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Michal Skoras, die niet veel speeltijd krijgt bij Club Brugge, zou tijdens de zomerse transferperiode uitgeleend kunnen worden aan een Poolse club. De vleugelspeler lijkt echter niet happig op dit idee...

Zoals we onlangs hebben besproken, belooft de zomer druk te worden bij Club Brugge. Terwijl sommige spelers mogelijk een stap vooruit zetten in hun carrière, zal ook de situatie van vele overbodige spelers worden geëvalueerd.

Dit geldt met name voor Michal Skoras, die afgelopen zomer van Lech Poznan naar het Venetië van het Noorden kwam voor 6 miljoen euro. De vleugelspeler speelde dit seizoen 25 wedstrijden in de Jupiler Pro League, maar stond slechts vier keer in de basis.

Volgens het Poolse medium goal.pl zou hij tijdens de zomerse transferperiode de kans kunnen krijgen om zijn carrière nieuw leven in te blazen. De traditionele Poolse club Widzew Łódź zou al de eerste gesprekken hebben gevoerd met Club Brugge om hem deze zomer aan te trekken.

Michal Skoras op weg naar een tijdelijk vertrek bij Club Brugge?

Als huidige 12e van een competitie met 18 teams ondergaat de club een herstructurering, met een nieuwe eigenaar, een nieuwe sportief directeur, een nieuwe coach en beperkte financiële middelen. Widzew Łódź, wiens situatie enigszins lijkt op die van Standard bij ons, wil volgend seizoen terugkeren naar de subtop.

Michal Skoras wordt gezien als een van de leiders van dit nieuwe project en zijn prestaties bij Lech Poznan zijn in Polen niet onopgemerkt gebleven. Widzew Łódź zou hem daarom volgend seizoen willen huren, maar de vleugelspeler zou hier niet voor openstaan en alles willen geven om door te breken bij Club Brugge.

Club Brugge zal dus een belangrijke beslissing moeten nemen, aangezien het waarschijnlijk niet onmiddellijk de investering van 6 miljoen euro zou kunnen terugverdienen voor een speler die nog tot juni 2027 onder contract staat. Een verhuur zou dus een goede oplossing zijn voor Brugge, maar ze zullen de 24-jarige speler moeten overtuigen.