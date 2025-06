🎥 Complete chaos in Parijs door rellen na CL-finale: zelfs verkeer zwaar verstoord

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

PSG nam in de finale van de Champions League vlotjes de maat van Internazionale. En dus kregen we ook in Parijs enorme feesttaferelen. Al liep niet alles even vlotjes en leuk, zoveel is duidelijk.

Van feest in de Franse hoofdstad was niet al te veel sprake jammer genoeg. Heel wat PSG-supporters maakten het namelijk te bont na de overwinning van hun ploeg tegen Internazionale. Wanneer je team zijn eerste grote prijs wint door in een finale met 5-0 te winnen, zou je kunnen verwachten dat er vooral vreugde en extase is. Maar bij PSG hebben ze dus andermaal anders weten te bewijzen. Complete chaos De aanwezige politie werd bekogeld met stenen, er waren vuurpijlen die werden afgestoken en met rookbommen werd ook het verkeer - zelfs op de snelweg - helemaal ontregeld. Total soutien à nos forces de l’ordre 🙏



Quelle image de la France ! #PsgInter#PSGINT

pic.twitter.com/UBvYTC5asc — Antho Ⓜ️ (@MAnthoParis) May 31, 2025 Een zootje ongeregeld werd het op die manier, waar ook de politiediensten dus machteloos tegen waren. Het leverde heel wat chaos op, al kwam alles achteraf wel in orde. Heel wat mensen staken ook meteen hun lof voor de politie niet onder stoelen of banken. De taferelen waren pijnlijk om zien, maar het had nog veel slechter kunnen aflopen zo klinkt het onder meer.