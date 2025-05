Vernederend: PSG wint Champions League met absolute demonstratie tegen zwak Internazionale, 19-jarige is de held

Na de halve finales was het moeilijk om met zekerheid te zeggen wie de favoriet zou zijn in de finale van de Champions League. Beide ploegen hadden namelijk mooie dingen laten zien. De finale gaf wel een héél ander beeld.

Manuel Gonzalez vanuit München

Internazionale kon in München op zoek naar zijn vierde eindwinst in de Champions League, terwijl het voor PSG de eerste oppergaai zou gaan worden op het hoogste niveau. En dus was er stress bij beide ploegen, zoveel is duidelijk.

De Italianen toonden echter van meet af aan niet present. Aanvallend kwamen ze niet verder dan wat schuchtere dreigingen en één goede kopbal van Thuram net naast, verdedigend lieten ze zich in de luren leggen door niet doortastend genoeg te zijn.

Doué in een glansrol

PSG profiteerde daar optimaal van. Dembele strooide kwistig met knappe crosses en leuke passes, terwijl Vitinha voor diepgang zorgde. Inter stond erbij en keek er meermaals naar - alle ingrediënten voor een blamage waren zo present.

Een negentienjarig wonderkind was de held van de avond. Eerst kon hij na goed voorbereidend werk van Vitinha de 1-0 op een schoteltje aanbieden bij Hakimi, daarna scoorde Doué zelf twee keer om zich in de geschiedenisboeken te schrijven.

PSG dartelde en Internazionale kon daar héél weinig tegen inbrengen. Ook Chvitsja Kvaratschelia en de ingevallen Senny Mayulu wisten nog te scoren voor de Parijzenaars. En zo kregen we een overdreven en pijnlijke 5-0 eindstand.

Voor het eerst winnen de Fransen zo de Beker met de Grote Oren. Dat het dat uitgerekend doet in het eerste jaar nadat topster Kylian Mbappé er vertrok zal ook in de Spaanse hoofdstad ondertussen steken. Verdiend was het echter wel, want Inter kon niets inbrengen tegen de zaak gedurende negentig minuten.