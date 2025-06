📷 Prachtige tifo met overleden dochter zorgt voor ontroering bij Champions League-winnaar

De finale van de Champions League was nooit echt spannend. Vooraf en achteraf waren er zowel in München als in Frankrijk heel veel rellen. Maar toch kan voetbal ook iets heel erg moois zijn. Dat bewezen de supporters van PSG zaterdagavond.

Manuel Gonzalez vanuit München

De overwinning in de Champions League had een bijzondere betekenis voor Luis Enrique, die het natuurlijk heeft opgedragen aan zijn te vroeg overleden dochter. Xana is overleden in 2019, op slechts 9-jarige leeftijd.

Tifo voor jonge overleden dochter Luis Enrique

Na de overwinning afgelopen zaterdag in de Champions League-finale, onthulden de PSG-supporters een bijzonder ontroerende tifo, met Luis Enrique die de Parijse vlag plantte in het midden van het veld, onder het toeziend oog van zijn dochter Xana.

Xana overleed in 2019, op slechts 9-jarige leeftijd, aan de gevolgen van kanker. Voorafgaand aan de finale bracht Enrique haar herinnering ter sprake: in 2015 hield de kleine Xana een vlag van FC Barcelona omhoog in het midden van het veld, toen in Berlijn. Beelden die de geschiedenis zijn ingegaan.

Luis Enrique zelf ook ontroerd door het gebaar

Dit prachtige eerbetoon van het Parijse publiek waardeerde Luis Enrique natuurlijk enorm: "Het was erg ontroerend. Het betekent veel en het was erg aardig van hen. Hoewel ik natuurlijk geen Champions League-overwinning nodig heb om aan mijn dochter te denken, ik denk altijd aan haar, ze is altijd bij me. Vooral wanneer ik verlies," lachte de PSG-coach.

Luis Enrique is de geschiedenis van het voetbal ingegaan door de zesde coach te worden die de Champions League wint met twee verschillende clubs (na Carlo Ancelotti, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, José Mourinho en Pep Guardiola). Hij is ook de tweede na Guardiola die de triple (kampioenschap-nationale beker-C1) wint met twee verschillende clubs.