Champions League-finale zorgt voor barbaarse nasleep: auto rijdt in op menigte, jongen doodgestoken, ...

PSG heeft de Champions League gewonnen. In de finale was het met 5-0 veel te sterk voor Internazionale. Toch viel er in de nasleep nog heel wat te beleven, met ook een heel grimmige nasmaak.