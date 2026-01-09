Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier
Anderlecht speurt deze winter niet alleen naar versterking in de aanval of defensie, maar ook tussen de palen. Met het nakende vertrek van Mads Kikkenborg wil paars-wit absoluut nog een extra doelman aantrekken als stand-in voor Colin Coosemans.

Kikkenborg is al een tijd rond met het Noorse Molde, maar Anderlecht laat de Deen pas vertrekken zodra er een vervanger klaarstaat. Sportief directeur Olivier Renard is daarom volop aan het aftasten op de keepersmarkt.

Een van de eerste namen die opdook, was die van Martin Delavallée. De 21-jarige doelman van Charleroi draait een degelijk seizoen en geldt als een keeper met potentieel, maar de vraagprijs van zo’n 2 miljoen euro blijkt voorlopig te hoog voor Anderlecht, weet Het Nieuwsblad.

Ook doelmannen van OHL, KVM en La Louvière op het lijstje van Anderlecht

Daardoor kijkt paars-wit verder in eigen land. Op het verlanglijstje staan onder meer Tobe Leysen (OH Leuven), Nacho Miras (KV Mechelen) en Marcos Peano (La Louvière), drie keepers die actief zijn in de Jupiler Pro League en elk een verschillend profiel hebben, schrijft HLN.

De nieuwe doelman wordt in eerste instantie gehaald als doublure voor de 33-jarige Coosemans, die een sterk jaar achter de rug heeft en nog tot 2027 onder contract ligt. Anderlecht wil echter meer dan louter een reserve: de stand-in moet ook perspectief hebben om op termijn de concurrentiestrijd aan te gaan.

Lees ook... RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar
Wie het uiteindelijk wordt, blijft voorlopig open. Duidelijk is wel dat Anderlecht geen overhaaste beslissingen wil nemen en de markt zorgvuldig aftast, met het oog op zowel sportieve zekerheid op korte termijn als groeipotentieel richting de toekomst.

