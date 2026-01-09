Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

Zulte Waregem nam deze week afscheid van assistent-coach Mark Luijpers (55), een beslissing die voor heel wat opschudding zorgde. Luijpers reageerde fel in de Nederlandse pers, vooral gezien de persoonlijke omstandigheden waarin hij zich bevindt.

Recentelijk verloor hij zijn vader en zijn vrouw strijdt momenteel tegen schildklierkanker. Hij noemde de beslissing van Essevee “onmenselijk” en haalde uit naar coach Sven Vandenbroeck over een vermeend gebrek aan empathie.

Vandenbroeck reageert voorzichtig. “Ik vind het vooral jammer voor mijn mama en mijn familie”, zegt hij in GvA. “Zij zijn daar het meest door aangedaan, want zij kennen me ook anders. Laat het ons erop houden dat ik me graag omring met mensen die geëngageerd en gemotiveerd zijn.”

De coach staat erom bekend soms koel over te komen. “Ik heb volgens sommigen het imago van een koele kikker, maar wie me echt kent, weet dat dit niet klopt”, aldus Vandenbroeck.

Sven Vandenbroeck wil de perceptie rond hem veranderen

Toch lijkt de Essevee-trainer te kampen met een perceptieprobleem. “Dan zou ik die perceptie wel graag doorbreken, want ik ben in de omgang heel open”, legt hij uit. “Ik denk vaak twee of drie stappen vooruit."

"Intern is dat al vorig jaar het geval geweest toen ik wilde anticiperen, maar je hebt niet altijd de vrijheid om alles naar je hand te zetten. Er is altijd samenspraak binnen de club, en dat is ook goed.”





Vandenbroeck benadrukt dat hij beslissingen neemt die voor sommigen moeilijk te begrijpen zijn. “Ach, moet ik mezelf meer verkopen? Nee, het mag misschien wel net iets beter. Weet je, ik heb in Afrika een olifantshuid gekweekt. Ik lig niet meer zo gauw wakker van dingen. Anderzijds ben ik empathischer, socialer en meer open geworden.”