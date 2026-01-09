Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"
Foto: © photonews
Na een bijzonder moeilijk jaar wil Maxim Kireev in 2026 opnieuw zijn stempel drukken. De 21-jarige aanvaller werkt tijdens de winterstage van KV Mechelen stap voor stap aan zijn terugkeer, met vertrouwen en zonder grootspraak.

De afgelopen maanden waren zwaar voor Kireev. De Wit-Russische international sukkelde bijna tien maanden met blessures, waardoor zijn officiële debuut voor KV Mechelen pas eind december volgde: zes minuten op Stayen na een lange revalidatieperiode. “Een mentaal zeer lastige periode”, geeft hij toe in HLN.

“Voetbal is onze job, maar vooral een passie. Wij leven daarvoor", zegt Kireev. Net toen zijn herstel goed leek te verlopen, kreeg hij opnieuw een terugslag. “Ik had een terugslag, maar opgeven was geen optie.”

Maxim Kireev wil eindelijk zijn stempel drukken bij KV Mechelen

Een week na zijn korte invalbeurt tegen Sint-Truiden volgde zijn debuut Achter de Kazerne, met een halfuur tegen Dender. Sportief werd het geen geslaagde namiddag voor Malinwa, maar voor Kireev voelde het als een belangrijke stap.

Vooral de sfeer in Mechelen maakte indruk. “Dat fanatieke en luide publiek, daar heb ik echt van genoten", zegt hij. De steun van de supporters gaf hem duidelijk een boost na zijn lange afwezigheid.


Mentaal voelde Kireev zich meteen comfortabel op het veld. Met het tempo en het niveau had hij naar eigen zeggen weinig moeite, ondanks dat het zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League waren. “Geen verrassing. Ik was klaar om te spelen", klinkt het overtuigend.

