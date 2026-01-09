Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

Koen Casteels beleefde een bijzonder nare avond in Saudi-Arabië. De doelman van Al-Qadisiya moest geblesseerd het veld verlaten tijdens de 1-2-zege tegen het Al Nassr van Cristiano Ronaldo.

Na 65 minuten ging het mis bij een diepe bal op rechtsbuiten Ângelo Gabriel. Die tikte de bal iets te ver voor zich uit, waarna Casteels zich vol op de bal wierp. De botsing was hevig en had meteen grote gevolgen.

De voormalige Rode Duivel bleef schreeuwend van de pijn op het gras liggen en kon niet meer verder. Zijn wedstrijd zat er abrupt op, waarna hij – zichtbaar aangeslagen – in een golfkarretje van het veld werd gevoerd.

Ronaldo kwam Casteels een hart onder de riem steken

Opvallend moment daarbij: Cristiano Ronaldo stapte nog even naar Casteels toe om hem een hart onder de riem te steken. Een klein gebaar, in een wedstrijd die voor Al Nassr sportief volledig misliep.

Want ook zonder hun geblesseerde doelman trok Al-Qadisiya het laken naar zich toe. De late strafschopgoal van Ronaldo, zijn 958ste uit zijn carrière, kwam te laat om de nederlaag te vermijden.



Voor Al Nassr wordt de situatie plots penibel. Voor de jaarwisseling stonden ze nog comfortabel aan de leiding, nu kijken ze al tegen een achterstand van vier punten op Al-Hilal aan. Maandag wacht bovendien net dat onderlinge duel, op het veld van de leider.