Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

Foto: © photonews

Racing Genk stelde Nicky Hayen aan als hoofdtrainer. Dit zorgt ervoor dat er in de technische staf een aantal verschuivingen plaatsvinden. Zo stelt de club een absoluut clubicoon aan als trainer van de beloften.

Het Laatste Nieuws weet dat er een aantal verschuivingen zullen plaatsvinden bij Racing Genk na het aanstellen van Nicky Hayen als hoofdtrainer. De nieuwe namen zijn alvast bekenden voor de club en zal vooral de fans plezieren. 

Oude bekende zet een stapje hogerop

Allereerst maakt Johan Van Rumst de overstap van Jong Genk, die uitkomen in de Challenger Pro League, naar het eerste elftal. Hij zal de assistent worden van Nicky Hayen. Van Rumst, die 48 jaar is, kan de nodige adelbrieven voorleggen.

Zo was hij jarenlang assist van Philippe Clement bij zowel Waasland-Beveren, Racing Genk, Club Brugge en ook bij AS Monaco. In het kader van de doorstroom van jonge talenten van Jong Genk naar de eerste ploeg is een prima zet van de Limburgse club. 

Clubicoon Igor De Camargo keert terug

Door het doorschuiven van Van Rumst is er een plek vrijgekomen als hoofdtrainer van Jong Genk. De Limburgers zagen hierin een perfecte rol weggelegd voor clubicoon Igor De Camargo. De Braziliaanse Belg heeft jarenlang de harten van de fans beroerd met zijn knappe bewegingen, mooie doelpunten en tomeloze inzet. Na een mislukt avontuur bij RWDM en Franc Borains is het nu aan hem om de jongen talenten van Racing Genk voor te bereiden om het echte werk. 

