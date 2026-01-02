🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

Jérémy Doku was gisterenavond terug bij Manchester City tegen Sunderland. Gewonnen werd er niet, maar Jérémy Doku was weer zijn fantastische zelve.

Voor een eerste dag van het jaar was de Premier League nogal karig in spektakel: drie van de vier wedstrijden die gisteren waren gepland eindigden in een 0-0 score. Sunderland - Manchester City vormde hierop geen uitzondering. Maar vanuit Belgisch oogpunt zullen we toch de invalbeurt van Jeremy Doku onthouden.

De Rode Duivel stond al enkele weken aan de kant vanwege een spierblessure. Ondanks alle voorzichtigheid van de medische staf van de City, was Doku terug op de bank en maakte hij zijn opwachting al in de 51e minuut, om de geblesseerde Savinho te vervangen.

Een goede eerste invalbeurt om weer in het ritme te komen

Hij deed wat er van hem verwacht werd: de laatste halfuur op gang brengen door dreiging uit te stralen. De bezoekers kregen in het einde van de wedstrijd hun grootste kansen, en Doku had daar zeker een aandeel in.

We denken met name aan die actie vanaf zijn linkerflank. De voormalige Anderlecht-speler zette twee mannen op het verkeerde been voordat hij buiten het bereik van doelman Robin Roefs schoot. Maar Nordi Mukiele offerde zich op en kopte zijn schot ternauwernood weg.

De voormalige PSG-verdediger was zelfs groggy na zijn redding. Hoewel er veel aandacht nodig zal zijn voor zijn terugkeer, heeft Jeremy Doku niets van zijn verbluffende versnelling verloren en was hij al dicht bij het scoren van een wereldklasse doelpunt.