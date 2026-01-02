Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

Gekwalificeerd voor de 1/8 finales van de CAN met Kameroen, heeft de opvolger van Marc Brys, David Pagou, opnieuw een sneer gegeven aan de Belgische trainer over zijn relatie met de voorzitter van de bond, Samuel Eto'o.

Net voor de Afrika Cup heeft de Kameroense voetbalbond aangekondigd dat Marc Brys vertrekt en David Pagou werd aangesteld. Een grote verrassing voor de Belgische coach, die was aangenomen door het ministerie van Sport, maar zijn ontslagbrief nooit heeft ontvangen. Ondertussen is het David Pagou die op de bank van de Ontembare Leeuwen zit.

De opvolger van Marc Brys heeft aardig gescoord in zijn debuut, met een gemakkelijke kwalificatie voor de 1/8 finales van de CAN dankzij twee overwinningen tegen Gabon en Mozambique en een gelijkspel tegen Ivoorkust.

David Pagou doet er nog een schepje bovenop over Marc Brys

Voordat hij het opneemt tegen Zuid-Afrika van Hugo Broos in de 1/8 finale, sprak David Pagou tijdens een persconferentie over zijn eerste momenten op de bank van het Kameroense nationale team. Hij kon het niet laten om een sneer uit te delen aan Marc Brys over zijn relatie met Samuel Eto'o.

"Een voetbalteam bestaat uit de voorzitter van de bond en de trainer. Samuel Eto'o en ik praten veel. Hij helpt me enorm en we begrijpen elkaar goed. De voorzitter van de bond moet altijd mijn grootste steun zijn. Hij moet altijd aan mijn kant staan," verklaarde hij, waarna hij verder ging.



"Als je voorzitter de carrière van Eto'o heeft, hoe kun je dan iemand zoals hij betwisten?" voegde David Pagou eraan toe, die al eerder een sneer gaf aan Marc Brys voor Nieuwjaar, waarin hij verklaarde dat de breuk "duidelijk" was tussen de werkwijzen van de oude en de nieuwe bondscoach.