Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

Manchester City leed in het nieuwe jaar meteen puntenverlies. De topclub uit Manchester raakte bij Sunderland niet verder dan een 0-0, tot grote frustratie van coach Pep Guardiola. Die stak achteraf een klaagzang af.

City zakte nochtans met veel vertrouwen af naar het Stadium of Light, na acht opeenvolgende overwinningen. Toch wilde de bal er niet in.

Onder meer Erling Haaland liet voor de rust een goede mogelijkheid liggen, terwijl Savinho net na de pauze twee opgelegde kansen de nek omwrong. En ook invaller Jérémy Doku kon de ban niet breken.

"Het waren niet eens moeilijke kansen"

"We hebben zoveel kansen gemist in het strafschopgebied", wordt Guardiola geciteerd door Sporza. "En het waren niet eens moeilijke kansen."

"De twee van Savinho in de tweede helft, Jeremy Doku, Josko Gvardiol, Phil Foden, Erling Haaland...", maakte de Spanjaard de optelsom. "We hadden veel mogelijkheden, maar helaas wilde de bal er niet in."

"Over het algemeen was het een erg goede wedstrijd", bleef hij toch positief. "In de tweede helft waren we goed. De jongens deden er alles aan."