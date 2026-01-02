Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

Antwerp kende een wervelden laatste maand van het jaar. Nu is het tijd voor de winterstop en kan Joseph Oosting zijn accenten als trainer gaan leggen voor de laatste maanden in de Jupiler Pro League. Dit zal alvast niet in warmere oorden gebeuren.

Geen winterstage

Het bestuur van Antwerp heeft beslist om voor het derde jaar op rij niet op winterstage te gaan naar het buitenland. Vele clubs kiezen ervoor om er een paar dagen tussenuit te gaan naar bijvoorbeeld Spanje of Turkije. Dit om zich optimaal voor te bereiden om het laatste deel in de Jupiler Pro League. Antwerp kiest ervoor om dit te doen op de eigen Bosuil.

Wervelend slot van 2025

Antwerp kende na een de trainerswissel, Stef Wils voor Joseph Oosting, een wervelend eind van 2025. Na de overwinning op het veld van Club Brugge werd er ook gewonnen van Racing Genk, KAA Gent, Zulte Waregem en werd STVV uit de Croky Cup geknikkerd. Alleen RSC Anderlecht bleek een moeilijk te bekampen tegenstander en Antwerp geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

Joseph Oosting kiest voor teambuilding in Antwerpen

Joseph Oosting vindt het alvast niet erg dat ze niet op winterstage gaan naar het buitenland liet hij zich ontvallen tegenover Gazet van Antwerpen. “Al is de vraag om naar het buitenland te trekken wel gesteld”, aldus Oosting. “Doordat ik tussentijds instapte, ben ik nog heel erg bezig met het hier en het nu te veranderen. Individuele gesprekken lopen nog. Die lukken ook aardig op de Bosuil.”

Het is niet dat er niet aan het moraal van het team zal gewerkt worden deze winter. “Ik ben een man van een kop en een staart”, vertelt Oosting. “Als je iets doet, moet het een functie hebben. We gaan hier trainen, maar ook wel iets doen,wat ons bindt, om ervoor te zorgen dat we na de winterstop de juiste doelstelling kunnen neerleggen.”