Lorenz Lomme
Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels
Christian Benteke was er lange tijd van overtuigd dat hij zou terugkeren bij de Rode Duivels, al was het maar voor even. De aanvaller met 45 caps en 18 doelpunten heeft nu echter een keuze gemaakt, waardoor hij definitief uit beeld verdwijnt.

Het laatste optreden van Christian Benteke voor de Rode Duivels blijft dus een vriendschappelijke wedstrijd in maart 2022 tegen Burkina Faso. Daarin scoorde de eeuwige vervanger van Romelu Lukaku zijn 18e doelpunt voor de nationale ploeg. Op 35-jarige leeftijd zou een comeback bij de Duivels onwaarschijnlijk zijn, maar we hebben al gekkere dingen gezien in het voetbal.

André-Pierre Gignac kwam bijvoorbeeld opnieuw voor Les Bleus uit, ondanks zijn keuze om in Mexico te gaan voetballen. Mario Balotelli die in 2018 terugkeerde bij Italië, Martin Palermo die in 2009, tien jaar na zijn laatste interland, de onverwachte held werd van Argentinië... Het belangrijkste bij een aanvaller is het vertrouwen, de vorm van het moment en wat een bondscoach nodig heeft.

Benteke bleef altijd aan de Duivels denken

Het is dan ook logisch dat "Big Ben" niet dacht dat een contract in de MLS in 2022 hem helemaal uit beeld zou doen verdwijnen. Andere Belgische internationals kwamen immers ook nog uit voor de Duivels toen ze in China (Carrasco, Witsel), Japan (Vermaelen) en Qatar (Alderweireld) voetbalden. Maar Benteke zal nu niet meer worden opgeroepen.

Onder Domenico Tedesco werd Benteke, die toen vlot scoorde in de MLS, niet opgeroepen. "Ik laat de deur open, maar ik weet niet of Domenico Tedesco de MLS volgt. Hij heeft in ieder geval nog nooit mijn stem gehoord", zei hij in 2024.

We hebben het over een periode waarin Norman Bassette en Cyril Ngonge de selectie haalden, om maar enkele van de concurrenten van Benteke te noemen. Na 45 interlands en een onberispelijke staat van dienst, naast een uniek profiel als targetman, verdiende de aanvaller van D.C. United waarschijnlijk iets meer respect, zonder daarbij te zeggen dat hij onmisbaar was.

Zou Rudi Garcia hem opgeroepen hebben?

Na Dries Mertens, die een bescheiden afscheid kreeg en na het WK 2022 niet terugkeerde in de selectie, heeft ook Christian Benteke zich erbij neergelegd dat hij niet nog een laatste keer zal aantreden in het Koning Boudewijnstadion. Zo is het stilaan een patroon aan het worden dat voormalige toppers geen gepast afscheid krijgen bij de nationale ploeg, wat zelfs Eden Hazard moest ondervinden.

De keuze van Christian Benteke om in de herfst van zijn carrière te tekenen bij Al-Wahda, een club uit Abu Dhabi, betekent ook zijn afscheid van de Rode Duivels. Hij heeft de deur naar de nationale ploeg nooit gesloten, maar lijkt de hoop op een laatste selectie nu te hebben opgegeven.

Maar het is weinig waarschijnlijk dat Rudi Garcia Benteke zou hebben opgeroepen, zelfs als hij bijvoorbeeld voor Club Brugge had getekend en vlot zou scoren in ons land. De opkomst van nieuw talent in de spits (Vermant, Stassin ...) zou de voormalige spits van Liverpool en Aston Villa niet hebben geholpen in zijn zoektocht naar een laatste afscheid bij de Duivels. Een afscheid dat nu geruisloos voorbijgaat...

