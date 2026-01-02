'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

RSC Anderlecht blijft fel inzetten op de eigen jeugd, ook omdat ze in Brussel nog altijd op de centen moeten letten. Eén talent lijken ze nu echter kwijt te spelen in het Lotto Park.

Nathan De Cat is de nieuwe parel aan de paars-witte kroon. De nog altijd maar 17-jarige middenvelder maakt indruk met zijn maturiteit en speelt alsof hij al jaren meedraait op het hoogste niveau.

De Cat speelde eerst voor de RSCA Futures, waar nog heel wat talenten rondlopen. Naoufal Bohamdi-Kamoni is er daar een van, maar de belofte staat op het punt om andere oorden op te zoeken.

Westerlo haalt Bohamdi-Kamoni binnen

Volgens journalist Sacha Tavolieri is het KVC Westerlo dat Bohamdi-Kamoni binnenhaalt. De transfer zou in kannen kruiken zijn en er zou een contract getekend zijn tot 2029.

De 18-jarige speler zou overtuigd geraakt zijn van het project dat Westerlo hem voorschotelt. Bij Anderlecht moet hij het voorlopig stellen met optredens bij de RSCA Futures. De recordkampioen had volgens Tavolieri wel nog een tegenvoorstel gedaan, maar dat was onvoldoende.

Bohamdi-Kamoni kwam dit seizoen 7 keer in actie in de Challenger Pro League voor de RSCA Futures en scoorde daarin 1 doelpunt. Ook KAA Gent en Zulte Waragem toonden interesse, maar de winger trekt naar Westerlo.



