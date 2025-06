Stevige domper voor Standard: Toptalent tekent bij promovendus

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard is volop bezig om een mooie inkomende transfer af te ronden. De gesprekken met Axel Witsel over een terugkeer zouden de goede richting uitgaan. Aan uitgaande zijde is er dan weer minder nieuws te melden.

Standard staat op het punt om een toptalent uit de eigen academie kwijt te spelen. Het gaat om Noah Makembo, een achttienjarige aanvallende middenvelder die al zijn hele leven voor de Rouches speelt. Hoewel hij nog niet in actie kwam voor het eerste elftal, staat Makembo al jaren gekend als één van de grootste talenten in de Luikse jeugdopleiding. Hij speelde meer dan dertig wedstrijden voor het beloftenteam van Standard, SL16, maar kiest nu voor een nieuw avontuur. Zo meldt transferwatcher Sacha Tavolieri dat Makembo een overeenkomst heeft met promovendus La Louvière. Les Loups eindigden dit seizoen tweede in de Challenger Pro League en mogen zich opmaken voor een terugkeer naar het hoogste niveau. Voor Makembo een ideaal moment om zich een eerste keer te gaan tonen in de Jupiler Pro League. Hij zal bij La Louvière voltijd worden geïntegreerd in het eerste elftal en kan zo dus ook minuten gaan maken in de eerste klasse. Een pijnlijke zaak voor Standard, dat een groot talent verliest aan een promovendus. Voor Makembo, geboren en getogen in het Luikse, komt er een einde aan een groot hoofdstuk uit zijn leven.