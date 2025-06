🎥 Lize Feryn en Aster Nzeyimana komen met leuk en verrassend nieuws

Lize Feryn en Aster Nzeyimana. Het is een van de mooiste showbizzkoppels van de laatste jaren. Ze zijn ondertussen al jaren samen en besloten ondertussen met elkaar te gaan trouwen. Nu komen ze ook nog met ander leuk nieuws.

Topmodel en actrice Lize Feryn en sportcommentator Aster Nzeyimana hebben al heel wat watertjes doorzwommen, als koppel maar ook professioneel.

Binnenkort gaan ze trouwen, maar ook daarbuiten kwamen ze nu met leuk nieuws naar buiten. Ze gaan namelijk allebei een rol opnemen in een film van De Smurfen.

Film over De Smurfen

Aster en Lize spraken samen namelijk de stemmen in van Joel en Moxie Smurf in de nieuwste film van de De Smurfen. Daar is ondertussen al een trailer van naar buiten gekomen, op de film zelf is het nog even wachten.

Eind juni gaat de film van De Smurfen in première in de bioscoop. Voor Feryn is het al lang niet meer de eerste ervaring in de acteerwereld, maar voor Nzeyimana is het wel een nieuwe ervaring.

Deze zomer is er dan het langverwachte trouwfeest tussen beiden, volgend jaar volgt er nog een (groter) feest voor vrienden en familie. We wensen het koppel alvast veel succes, ook bij hun professionele activeiten allerhande. Gaat u kijken naar de film deze zomer?