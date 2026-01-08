Anderlecht heeft een groot probleem: Besnik Hasi is duidelijk na nederlaag

Anderlecht ging in de oefenwedstrijd tegen Sankt Gallen onderuit en dat legde enkele pijnpunten bloot. Besnik Hasi wees vooral naar een structureel probleem in de aanval.

Anderlecht heeft woensdagnamiddag een oefenwedstrijd gespeeld tegen Sankt Gallen. Paars-wit verloor de wedstrijd met 1-2. Mihajlo Cvetkovic scoorde het enige doelpunt voor de Brusselaars.

Dat er een nieuwe echte spits nodig is, is geen geheim meer in het Lotto Park. Hasi heeft heel wat werk in de aanval en moet oplossingen zoeken, niet enkel een nieuwe spits.

Hasi weet waar het probleem zit

Zijn aanvallend plan tegen Sankt Gallen leverde amper iets op. "Bertaccini heeft ruimte en een aanspeelpunt nodig om gevaarlijk te zijn. Hij is een goalgetter, maar geen pure spits", zegt Hasi bij Het Laatste Nieuws.

"Dat maakt duidelijk waar het probleem zit", gaat hij verder. Maar het gaat verder, want ook achteraan is het voor paars-wit moeilijk om oplossingen te vinden als er druk wordt gezet.

"We hebben geen escapeplan, omdat er voorin niemand is die de bal kan bijhouden. Cvetkovic doet wat je van een jonge spits mag verwachten, maar ook hij is geen echte targetspits", besluit Hasi.