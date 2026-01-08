Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

Sébastien Pocognoli begint het jaar 2026 onder druk bij AS Monaco. De voormalige coach van Union Saint-Gilloise heeft nog maar weinig respijt, maar hij verzekert nog altijd evenveel plezier te beleven.

De dingen verlopen niet precies zoals voorzien in Monaco voor Sébastien Pocognoli sinds zijn komst. ASM staat 9e in Ligue 1, en de ex-coach van Union Saint-Gilloise staat onmiskenbaar onder druk na een 3 op 12 om het jaar in de competitie af te sluiten.

"Het is nodig om de schouders eronder te zetten, en als we erin slagen uit deze situatie te komen, waarvan ik overtuigd ben, zullen we veel sterker zijn in de tweede helft van het seizoen en zelfs komend seizoen, want je moet altijd leren van elke moeilijke periode", verklaart Pocognoli tijdens een persconferentie in uitspraken die werden overgenomen op de officiële clubsite.

"Zodat de spelers het niet opgeven, moet het personeel en de coach het dat ook niet laten gebeuren, en dat is niet het geval. Dus ik denk niet dat de spelers het opgeven, want we hebben een begeleiding die probeert de situatie die moeilijk is in termen van resultaten draaiende te houden," aldus hij eveneens.

Pocognoli blijft genieten

Sébastien Pocognoli vergelijkt deze delicate fase met wat hij vorig seizoen bij Union Saint-Gilloise heeft meegemaakt voordat de doorbraak zich voltrok: "Ik beleef het op dezelfde manier als vorig jaar bij Union Saint-Gilloise in het begin van het seizoen. Er zijn twee manieren om dit vanuit mijn kant en vanuit die van de club te managen: de basis is vertrouwen", stelt hij.

"Vorig seizoen bij Union Saint-Gilloise was er op dat moment het vertrouwen van de club, en dat is iets wat verdiend moet worden. Dat is wat ik probeer te doen met betrekking tot mijn inzet en wat we proberen op te zetten", vervolgt Pocognoli, die er altijd voor zorgt dat hij nog steeds evenveel plezier heeft ondanks de delicate situatie.





"Ik neem deze situatie ook als een leerproces; het maakt deel uit van het beroep van trainer. Verder moet ik bekennen dat ik evenveel plezier beleef bij een reeks overwinningen bij Union als bij het lijden onder het gebrek aan overwinningen zoals momenteel. Want voor mij is er altijd een oplossing in elke dynamiek", besluit hij.