Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM

De ene stage in Spanje is de andere niet. Terwijl Club Brugge vorig weekend in Marbella nog last had van de weersomstandigheden, gaat het voor KV Mechelen in Campoamor de goede richting uit.

Malinwa maakte de reis maandagochtend, een paar dagen nadat Club Brugge vertrokken was op stage. Iets later naar Spanje reizen was in dit geval niet verkeerd, want blauw-zwart moest op zondag 4 januari nog trainingen annuleren door ondergelopen velden. KVM trof in Campoamor ook eerst regenachtige omstandigheden aan.

Niets echter dat de plannen volledig in de war stuurt. Doelman Nacho Miras spendeerde al tijd in zijn thuisland met zijn familie, maar keerde opvallend genoeg terug naar België om met de Mechelse spelersgroep richting Alicante te vliegen. "Welkom vanuit het beste land ter wereld", verwelkomde Miras ons tijdens een digitale babbel.

Spaanse sfeer in hotel KV Mechelen

Het KVM-sluitstuk bevindt zich in zijn thuisland, maar niet helemaal in zijn thuisregio. "Ik ben hier al eens op stage geweest met Deinze. Het was toen acht à negen uur rijden. Het is dus ver weg, maar ik voel me wel thuis. Je merkt aan de sfeer in het hotel dat we in Spanje zijn. Ik heb tenslotte toch al vier jaar in het buitenland gespeeld."

Naast de Spaanse sfeer wordt vooral de Spaanse zon opgezocht. "We hebben goede weersomstandigheden en dat moet de kwaliteit van de trainingen ten goede komen. Het is natuurlijk ook in Spanje winter. Dinsdagavond is het beginnen op te klaren en vanaf woensdag was het al zonnig. Hier is tenminste geen sneeuw", laat de 28-jarige keeper weten dat hij daar geen fan van is.

KVM wil fysiek een stap vooruit zetten



Op sportief vlak rekent Miras wel op enig effect van de stage. "We zijn hier met een andere mindset. Het is anders dan een gewone werkweek. We kunnen nu op andere dingen trainen. We hebben twee trainingen per dag en werken ook meer aan de fysiek. Het voordeel is dat we geen competitiewedstrijd hebben. We kunnen fysiek echt een stap vooruit zetten en kunnen schaven aan andere dingen."