Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

Radja Nainggolan (37) staat op het punt Lokeren te verlaten en naar Patro Eisden te trekken. De middenvelder kan er een contract tekenen voor anderhalf seizoen.

De onderhandelingen tussen Lokeren en Patro waren de voorbije week allesbehalve soepel. Lokeren-voorzitter Hans Van Duysen had Patro nog beschuldigd van ‘laakbaar gedrag’, maar inmiddels zijn de twee clubs weer in gesprek. Patro wil Nainggolan, en de speler zelf wil dolgraag naar Maasmechelen.

Een transfersom is nog onderwerp van gesprek. Wil Lokeren nog iets vangen, dan moeten ze aan tafel met Patro; zo niet, vertrekt Nainggolan transfervrij aan het einde van het seizoen. Voor de 37-jarige speler is de stap sportief én financieel interessant, en daar wil hij niet op wachten.

Lokeren zit rond de tafel met Patro Eisden over de transfer van Nainggolan

Lokeren-coach Stijn Vreven en Van Duysen spraken donderdag nog met Nainggolan, die duidelijk maakte dat hij zijn toekomst bij Patro ziet. “Ik zie hem er wel passen”, zegt zijn voormalige collega Steven Defour in HBvL. “Patro is een ploeg die het moet hebben van zijn winnaarsmentaliteit. Radja heeft die drive, maar kan tegelijk ook nog altijd supergoed voetballen.”

Ook Vital Borkelmans, voormalig assistent bij de Rode Duivels en icoon van Patro, verwacht dat Nainggolan snel zijn plaats zal vinden. “De supporters zullen hem alvast met open armen ontvangen. Bij Patro zou hij terechtkomen in een club met een gemoedelijke sfeer. Hoe ik hem ken, gaat hij zich daar meteen thuisvoelen.”

Lees ook... Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"
Over de samenwerking met Stijnen hoeft men zich volgens Defour geen zorgen te maken. “Radja en Stijnen? Ja, dat zal sowieso wel eens vuurwerk opleveren. Maar ze kennen elkaar al langer dan vandaag, hè. Hun karakters kunnen elkaar versterken: in positieve, maar misschien ook wel in negatieve zin.”

