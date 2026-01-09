RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar
Foto: © photonews

RSC Anderlecht kan voorin nog wel wat versterking gebruiken. Maar ook in doel willen ze zich gaan versterken. Mads Kikkenborg zou de club wel eens kunnen verlaten en dus moet er ook een extra doelman in huis worden gehaald.

Anderlecht maakt werk van een nieuwe doelman, want het is zijn 26-jarige Deen Mads Kikkenborg kwijt aan het Noorse FK Molde. Al mag die maar definitief vertrekken als er daadwerkelijk een vervanger is gevonden als doublure van Colin Coosemans.

En dus hebben ze bij paars-wit een shortlist opgesteld. Daarbij staan ook heel wat doelmannen uit de Belgische competitie hoog op het verlanglijstje. Drie onder hen lijken tot op heden een streepje voor te hebben.

De jongste doelman op het verlanglijstje is volgens Het Nieuwsblad meteen ook de man met de grootste marktwaarde. Tobe Leysen is 23, komt uit de keepersfabriek van Racing Genk en komt sinds 2023 uit voor OHL. Zijn marktwaarde wordt op 4 miljoen euro geraamd en hij ligt tot 2027 onder contract aan Den Dreef.

Ook Nacho Miras, de Spaanse doelman van KV Mechelen, charmeert Anderlecht. De Spanjaard voetbalt sinds 2022 in België. Na het faillissement van Deinze maakte hij afgelopen winter gratis de overstap naar Mechelen. De 28-jarige Miras begon dit seizoen als doublure van Ortwin De Wolf, maar is intussen uitgegroeid tot de nummer één. Ook hij ligt nog tot 2027 onder contract en heeft een marktwaarde van 1,2 miljoen euro.

Ook Marcos Peano staat met zekerheid op de lijst. De 27-jarige Argentijn komt sinds 2024 uit voor La Louvière en dwong vorig seizoen mee de promotie naar 1A af. Dit seizoen hield hij al acht keer de nul, evenveel als Coosemans en Scherpen. Peano ligt na dit seizoen nog twee jaar vast bij de Wolven en heeft een marktwaarde van 1,5 miljoen euro.

