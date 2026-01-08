Hoe zit het met de bekermatchen van volgende week? Werpt winterweer ook roet in het eten?

De winter heeft België stevig in zijn greep en dat zou weleens gevolgen kunnen hebben voor het voetbal. Terwijl een groot deel van de Jupiler Pro League-clubs momenteel op stage verblijft in warmere oorden, zorgen sneeuw en vriestemperaturen in eigen land voor toenemende bezorgdheid.

Sinds het voorbije weekend kleurden heel wat Belgische velden wit. Dat leidde donderdag al tot een algemene afgelasting in de amateurreeksen. Ook de kwartfinales van de Beker van België, die van dinsdag tot donderdag op het programma staan, komen daardoor voorzichtig onder een vergrootglas te liggen.

Vooral de thuisploegen houden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten. Sporting Charleroi ontvangt Club Brugge, Antwerp krijgt La Louvière over de vloer, Dender neemt het op tegen Union en Anderlecht ontvangt AA Gent. Allen hopen ze hun duel op een bespeelbaar veld te kunnen afwerken.

Dit weekend weer vorst en sneeuw?

Volgens de voorspellingen blijft het ook dit weekend nog koud, met mogelijk opnieuw sneeuwval. Pas vanaf maandag wordt een dooi verwacht. De vraag is of dat voldoende zal zijn om de terreinen tijdig in optimale staat te krijgen voor de Croky Cup-wedstrijden.

In Charleroi ligt het veld van het Mambourg momenteel onder een dikke sneeuwlaag, maar paniek is er niet. De club laat weten dat alles in het werk wordt gesteld om het terrein speelklaar te krijgen tegen dinsdagavond. De sneeuw werkt zelfs beschermend tegen de vrieskou en de voorbereidende werken zijn intussen al gestart.



Bij Anderlecht heerst nog meer rust. In het Lotto Park worden voorlopig geen bijzondere maatregelen genomen. De clubleiding rekent erop dat de temperaturen tijdig stijgen en dat de sneeuw vanzelf zal verdwijnen tegen donderdag, wanneer AA Gent op bezoek komt.