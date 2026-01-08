Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

Vier jaar geleden verrasten Union en Dante Vanzeir vriend en vijand. De Limburger leek klaar voor de volgende stap, maar avonturen bij New York Red Bulls en AA Gent brachten niet wat hij ervan verwachtte. Bij Cercle Brugge wil Vanzeir nu opnieuw aanknopen met het beste van zichzelf.

.De komst van Vanzeir wordt op de groene kant van het Jan Breydelstadion alvast gesmaakt. Eindelijk nog eens een Nederlandstalige Belg met ervaring in de competitie, iemand die weet wat er gevraagd wordt.

Dat Vanzeir voor Cercle kiest, is geen toeval. “We spraken af op de laatste dag van het jaar”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Cercle spiegelde mij een mooi en duidelijk plaatje voor en het klikte meteen met de mensen met wie ik sprak.”

Andere opties lagen op tafel, zelfs één erg concrete piste, maar twijfels waren er nauwelijks. “Voor mij was het snel duidelijk dat het Cercle zou worden”, klinkt het. “We koesteren dezelfde ambitie en ik voelde meteen dat ik graag deel wilde uitmaken van deze jonge ploeg met veel talent.”

Dante Vanzeir wil een belangrijke rol spelen bij Cercle Brugge

Vanzeir gelooft ook dat Cercle momenteel onder zijn waarde staat geklasseerd. Met zijn ervaring wil hij een meerwaarde zijn. “Ik ben nu 27 jaar en heb toch al wat ervaring in binnen- en buitenland. Door twee zware blessures heb ik ook geleerd om met tegenslag om te gaan.”



Zijn rol ziet hij dan ook breder dan alleen goals maken. “Ik denk dat ik deze jonge jongens kan helpen en een steentje kan bijdragen aan hun ontwikkeling.” Bij Cercle hoopt Vanzeir zo niet alleen zichzelf, maar ook de ploeg weer richting groei te duwen.