Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vier jaar geleden verrasten Union en Dante Vanzeir vriend en vijand. De Limburger leek klaar voor de volgende stap, maar avonturen bij New York Red Bulls en AA Gent brachten niet wat hij ervan verwachtte. Bij Cercle Brugge wil Vanzeir nu opnieuw aanknopen met het beste van zichzelf.

.De komst van Vanzeir wordt op de groene kant van het Jan Breydelstadion alvast gesmaakt. Eindelijk nog eens een Nederlandstalige Belg met ervaring in de competitie, iemand die weet wat er gevraagd wordt. 

Dat Vanzeir voor Cercle kiest, is geen toeval. “We spraken af op de laatste dag van het jaar”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Cercle spiegelde mij een mooi en duidelijk plaatje voor en het klikte meteen met de mensen met wie ik sprak.” 

Andere opties lagen op tafel, zelfs één erg concrete piste, maar twijfels waren er nauwelijks. “Voor mij was het snel duidelijk dat het Cercle zou worden”, klinkt het. “We koesteren dezelfde ambitie en ik voelde meteen dat ik graag deel wilde uitmaken van deze jonge ploeg met veel talent.”

Dante Vanzeir wil een belangrijke rol spelen bij Cercle Brugge

Vanzeir gelooft ook dat Cercle momenteel onder zijn waarde staat geklasseerd. Met zijn ervaring wil hij een meerwaarde zijn. “Ik ben nu 27 jaar en heb toch al wat ervaring in binnen- en buitenland. Door twee zware blessures heb ik ook geleerd om met tegenslag om te gaan.”


Zijn rol ziet hij dan ook breder dan alleen goals maken. “Ik denk dat ik deze jonge jongens kan helpen en een steentje kan bijdragen aan hun ontwikkeling.” Bij Cercle hoopt Vanzeir zo niet alleen zichzelf, maar ook de ploeg weer richting groei te duwen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KAA Gent
Cercle Brugge
Dante Vanzeir

Meer nieuws

'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

19:20
Ook Genk profiteert mee: voor dit bedrag verhuist Tuur Rommens naar Rangers

Ook Genk profiteert mee: voor dit bedrag verhuist Tuur Rommens naar Rangers

19:42
Het - nu nog - verborgen pareltje van KAA Gent: oorlogsvluchteling en opportuniteit die grote indruk maakt

Het - nu nog - verborgen pareltje van KAA Gent: oorlogsvluchteling en opportuniteit die grote indruk maakt

18:40
2
Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM Interview

Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM

18:50
Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen

Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen

19:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

16:30
Anderlecht heeft een groot probleem: Besnik Hasi is duidelijk na nederlaag

Anderlecht heeft een groot probleem: Besnik Hasi is duidelijk na nederlaag

18:20
Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

16:30
4
Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

13:15
1
Moet Club Brugge dit seizoen kampioen spelen? Ivan Leko komt met duidelijk antwoord

Moet Club Brugge dit seizoen kampioen spelen? Ivan Leko komt met duidelijk antwoord

17:40
Hugo Broos wordt aangepakt na opvallende uitspraken: "Ik wil me verontschuldigen bij de Marokkanen"

Hugo Broos wordt aangepakt na opvallende uitspraken: "Ik wil me verontschuldigen bij de Marokkanen"

18:00
Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

17:00
De kassa rinkelt in Limburg: dit bedrag vangt KRC Genk voor Hrosovsky

De kassa rinkelt in Limburg: dit bedrag vangt KRC Genk voor Hrosovsky

17:20
Een kans om te grijpen? Belg met verleden bij Club en Standard biedt zich aan

Een kans om te grijpen? Belg met verleden bij Club en Standard biedt zich aan

16:00
Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit

Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit

16:15
6
Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen

Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen

15:00
3
Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt

Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt

14:40
3
Alweer weg bij Napoli? Italiaanse media verrassen met opvallend nieuws over Kevin De Bruyne

Alweer weg bij Napoli? Italiaanse media verrassen met opvallend nieuws over Kevin De Bruyne

15:30
1
Niet op de juiste plek bij KV Kortrijk: "Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis"

Niet op de juiste plek bij KV Kortrijk: "Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis"

15:15
Duidelijkheid over amateurvoetbal dit weekend: Voetbal Vlaanderen neemt ingrijpende beslissing

Duidelijkheid over amateurvoetbal dit weekend: Voetbal Vlaanderen neemt ingrijpende beslissing

14:20
Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

11:20
85
'Rangers dient miljoenenbod in voor sterkhouder van Westerlo'

'Rangers dient miljoenenbod in voor sterkhouder van Westerlo'

14:00
Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

13:30
1
Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

13:00
1
De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

12:00
2
"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

12:40
"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

08:10
Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

11:40
Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

12:20
Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

11:00
Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

10:30
4
Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

10:15
1
'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

09:15
Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

10:00
Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

09:30
2
Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

08:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde" Canard-i Canard-i over Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt patje teppers patje teppers over Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Het - nu nog - verborgen pareltje van KAA Gent: oorlogsvluchteling en opportuniteit die grote indruk maakt --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen Swakken Swakken over Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion' mantoch mantoch over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" mantoch mantoch over Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben" Nelvafrel Nelvafrel over Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved