"Een verhaal als een moderne voetbalroman" - Wie is Djeidi Gamassa, die op de radar van Club Brugge staat?

Club Brugge toont volgens de Schotse en Britse pers interesse in Djeidi Gassama, ex-speler van onder meer Eupen. De winger van het Schotse Rangers voldoet inderdaad aan het profiel dat blauw-zwart zoekt: jong, snel en met nog een grote groeimarge.

Djeidi Gassama’s verhaal leest als een moderne voetbalroman. Geboren in het kleine dorp Nieleba Haouisse in Mauritanië, verhuisde hij op zesjarige leeftijd naar Frankrijk en ontdekte al snel zijn passie en talent voor voetbal.

Gassama maakte zijn debuut naast Messi en Mbappé

Zijn jeugdopleiding begon bij Stade Brest, waarna PSG hem in 2019 oppikte voor hun prestigieuze jeugdacademie. Bij de Parijse grootmacht maakte hij in mei 2022 zijn Ligue 1-debuut, te midden van wereldsterren als Lionel Messi en Kylian Mbappé.

Omdat speelminuten bij PSG beperkt waren, werd Gassama uitgeleend aan KAS Eupen. Daar maakte hij 2 goals in 19 wedstrijden en deed hij waardevolle ervaring op in het seniorenvoetbal. Bij de Oostkantonners was al duidelijk dat er potentieel in hem zat.

De echte doorbraak kwam in Engeland bij Sheffield Wednesday. In de Championship scoorde Gassama 8 keer in 47 wedstrijden en werd hij verkozen tot 'Wise Old Owl Player of the Year'. Zijn snelheid, dribbels en aanvallende intelligentie staken er met kop en schouders bovenuit. Ondanks dat zijn statistieken nog niet overweldigend zijn, kwam het meeste gevaar wel van zijn kant.

Gassama heeft nog een enorm groeipotentieel en mogelijk grote doorverkoopwaarde

In juli 2025 maakte Gassama de overstap naar Rangers FC in Schotland voor ongeveer £2,2 miljoen. Zijn start bij de Schotse topclub was indrukwekkend: hij scoorde in zijn debuutwedstrijd in de Champions League-kwalificaties en werd al snel een publieksfavoriet. Hij is een speler met enorme groeipotentie, vooral door zijn snelheid, individuele acties en vermogen om verdedigers te passeren.





Club Brugge toont nu interesse in Gassama, en dat is niet verrassend. De Belgische topclub is altijd op zoek naar jonge aanvallers met Europese ervaring en een hoog verkoop-potentieel. Een extra winger is de prioriteit deze winter.

Analisten benadrukken dat er nog werk is aan zijn statistieken, maar zijn jonge leeftijd, explosiviteit en leergierigheid maken hem aantrekkelijk. Club Brugge zou met Gassama niet alleen een directe versterking krijgen op de flank, maar ook een investering doen die op termijn financieel kan renderen.