Het - nu nog - verborgen pareltje van KAA Gent: oorlogsvluchteling en opportuniteit die grote indruk maakt

Een berichtje in de marge gisteren: KAA Gent verlengde het contract van Oleksandr Soroka tot 2030. Een jeugdspeler waar nog maar weinig over geweten is. Het opvallende is dat hij vorig jaar nog maar een profcontract kreeg, maar nu al verlengd wordt.

Vorig jaar tekende hij tot 2027, gisteren werd dat tot 2030. Het is niet toevallig hoor, want de opportuniteit die Gent in de schoot kwam vallen, heeft het potentieel om al heel snel naar de A-kern te worden overgeheveld. 

Geboren in een klein dorp in Oekraïne, vluchtte hij in 2022 met zijn familie naar België vanwege de oorlog. Tegen alle verwachtingen in heeft hij zich een weg gebaand naar de jeugdopleiding van KAA Gent, waar hij inmiddels uitblinkt bij de beloften.

Soroka speelt heel volwassen bij Jong Gent

Soroka begon zijn jeugdcarrière bij Shakhtar Donetsk, een van de grootmachten in Oekraïne. De oorlog dwong hem echter tot een nieuw begin. In België kwam hij bij Gent terecht, waar hij eerst bij de U18 speelde, maar al snel opviel door zijn volwassen spel en inzicht op het middenveld.

Bij Jong Gent in de Challenger Pro League staat hij nu altijd aan de aftrap. Zijn rol is duidelijk: de controle behouden, het spel verdelen en het team stabiliteit bieden in het middenveld. “Hij is kalm onder druk en begrijpt het positiespel uitstekend", zei beloftencoach Thomas Matton al over hem.

Technisch is Soroka veelzijdig. Als defensieve middenvelder blinkt hij uit in balbehoud, positioneel inzicht en het lezen van de wedstrijd. Zijn pass- en traptechniek maken hem een schakel die de jonge ploeg van Gent nodig heeft.

CIES zet Soroka bij de meest beloftevolle middenvelders

Het afgelopen seizoen groeide Soroka uit tot een vaste waarde bij Jong Gent. Zijn prestaties hebben de aandacht van de A-kern getrokken, en het CIES Football Observatory plaatste hem zelfs bij de meest beloftevolle middenvelders van zijn leeftijdsgroep.

In januari 2025 zette Soroka een belangrijke stap door zijn eerste profcontract te tekenen, aanvankelijk tot 2027. Nog geen jaar later volgde een verlenging tot 2030, een duidelijk signaal dat Gent hem ziet als een speler voor de toekomst. De club omschrijft hem als een talent om in de gaten te houden, met een potentieel om door te groeien naar het hoogste niveau.

Ook internationaal staat Soroka op de radar. Hij speelt bij de Oekraïense jeugdelftallen, onder meer de U19, en komt uit in kwalificatieduels op Europees niveau. Met zijn verhaal, talent en profcontract in de hand ligt een doorbraak naar de eerste ploeg van KAA Gent binnen handbereik. 

Oleksandr Soroka

