'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

Het vertrek van Omri Gandelman bij KAA Gent is nu écht dichtbij. Hij vertrekt op huurbasis met een aankoopoptie die verplicht wordt, indien er bepaalde voorwaarden behaald worden.

Eerder op de dag meldde Het Nieuwsblad dat Omri Gandelman de winterstage van KAA Gent heeft verlaten om een transfer af te ronden. De middenvelder kan een move maken naar Lecce.

Ondertussen lijkt alles in kannen en kruiken. Transferexpert Nicolo Schira meldt dat het een 'done deal' is. Er werd eerst gesproken van een definitieve transfer, maar die komt er nog niet meteen.

Deal is rond: Gandelman vertrekt naar Lecce

Schira schrijft op X dat Gandelman op huurbasis vertrekt, met een aankoopoptie in zijn contract. Die wordt wel verplicht wanneer er bepaalde voorwaarden behaald worden.

Over welke voorwaarden het gaat is nog niet geweten. Als hij definitief wordt overgenomen gaat het om een contract tot 2029 met optie op een extra seizoen.

De Israëlische middenvelder zal vrijdag zijn medische tests afleggen bij de nummer 16 van de Serie A. Bij een definitieve transfer ontvangt Gent zo'n 4,5 miljoen euro.



